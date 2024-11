STATI UNITI La squadra del governo Trump prende forma

In attesa del giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti, il prossimo 20 gennaio, Donald Trump definisce i membri della sua squadra di governo. L'ex candidato alle primarie repubblicane Vivek Ramaswamy e il miliardario Elon Musk guideranno il neonato Dipartimento per l'efficienza governativa, che, secondo lo stesso Trump, dovrebbe operare fuori dai confini dell'esecutivo per “smantellare la burocrazia, tagliare spese e normative in eccesso”.

Il Tycoon lo definisce il “progetto Manhattan dei nostri tempi”, citando il piano segreto per sviluppare la prima bomba atomica. Musk torna sul caso giudici - migranti in Albania e, nonostante Mattarella lo abbia invitato a rispettare la sovranità degli altri Paesi, sul suo social, X ribadisce: “È inaccettabile. Decide un'autocrazia non eletta?”. Tornando al team di governo, il conduttore di Fox News, Pete Hegseth, sarà il nuovo segretario alla Difesa. Al Dipartimento di Sicurezza Nazionale la governatrice del Sud Dakota Kristi Noem, che era stata brevemente considerata pure per la carica di vicepresidente, prima che nel suo libro dichiarasse di aver sparato al suo cane di 14 mesi “perché - scrisse - era impossibile da educare”. John Ratcliffe va a capo della Cia, dopo esserne stato direttore sotto Trump.

L'ex governatore dell'Arkansas e sostenitore della politica degli insediamenti dei coloni israeliani, Mike Huckabee, sarà ambasciatore in Israele. Nel frattempo per le condanne pendenti sulla testa del Tycoon, si valuta l'archiviazione, alla luce dell'immunità presidenziale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: