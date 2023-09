TERREMOTO La terra trema ancora in Marocco: nuova scossa di magnitudo 3.9 a sud di Marrakech

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito ancora il Marocco, a sud di Marrakech, nella stessa area in cui è stato registrato il sisma di magnitudo 7 venerdì notte. L'ipocentro è stato localizzato a 10 chilometri di profondità. Il bilancio delle vittime del sisma è intanto salito ancora ad oltre 2mila morti e migliaia di feriti, molti gravi. Senza sosta il lavoro di soccorso alle persone sotto le macerie, ma la macchina degli aiuti non è in funzione come dovrebbe perchè il Marocco non ha ancora avanzato la richiesta alla comunità internazionale. È ancora bloccata sul passo del Tizi n' Test, sull'Atlante, la famiglia italiana in vacanza che ieri è rimasta isolata in hotel per il sisma.

