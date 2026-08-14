TURCHIA La Turchia multa Netflix, Hbo e Disney+ per promozione dell'omosessualità Chiesta la rimozione di alcuni titoli: "La rappresentazione delle relazioni LGBTQ+ come positive e normalizzate è considerata contraria alla struttura familiare turca, ai valori morali e alla generale concezione dell'etica"

La Turchia multa Netflix, Hbo e Disney+ per promozione dell'omosessualità.

L'autorità statale per la radio e la televisione della Turchia (Rtuk) ha imposto sanzioni contro alcune delle più popolari piattaforme di streaming, tra cui Netflix e Disney+, a causa di film o serie presenti nel catalogo ritenuti promotori di pornografia, omosessualità e oscenità e "contro i valori nazionali e morali della società". Secondo un comunicato riportato dai media locali, Rtuk ha imposto multe amministrative alle piattaforme di streaming a pagamento Netflix, Disney+, Hbo Max e Prime Video a causa di alcuni titoli nel catalogo di cui ha anche chiesto la rimozione, tra cui il documentario "Bang My Box: The Robin Byrd Story", "Heartstopper: Forever" e la serie "A Teacher".

Rtuk ha multato le piattaforme e chiesto la rimozione di alcuni contenuti ritenuti promotori di "pornografia" a causa di "scene di rapporti sessuali che violano la natura umana e le norme morali universali" e accusandoli di legittimare e promuovere relazioni omosessuali, ritenendoli contrari "ai valori nazionali e morali della società, alla morale generale e al principio di tutela della famiglia", si legge nel comunicato.

"La rappresentazione delle relazioni LGBTQ+ come positive e normalizzate è considerata contraria alla struttura familiare turca, ai valori morali e alla generale concezione dell'etica", ha affermato Rtuk per giustificare le sanzioni. La decisione di oggi è in linea con simili sanzioni già imposte da Rtuk in passato contro le stesse piattaforme di streaming, accusate di trasmettere film o serie televisivi oscene e contrarie ai valori della famiglia in Turchia.

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