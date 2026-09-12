Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio

Lady Gaga è diventata mamma per la prima volta. La popstar, 40 anni, ha avuto il suo primo figlio con il compagno Michael Polansky. La notizia, anticipata dai media americani, non è stata ancora accompagnata da un annuncio ufficiale della coppia.

Restano infatti riservati il nome, il sesso e la data di nascita del bambino. Gaga e Polansky sono stati però fotografati insieme al neonato durante una passeggiata nel Nord della California. La cantante e l’imprenditore sono legati dal 2020 e fidanzati ufficialmente dal 2024. Per Lady Gaga si realizza così il desiderio, più volte espresso negli ultimi anni, di diventare madre.









