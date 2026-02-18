Lagarde verso l’addio anticipato alla Bce, indiscrezione del Financial Times

Christine Lagarde potrebbe lasciare la guida della Banca centrale europea prima della scadenza del mandato, prevista nel 2027. Lo scrive il Financial Times in esclusiva, secondo cui la presidente della Bce starebbe valutando dimissioni anticipate prima delle presidenziali francesi dell’aprile 2027, per consentire a Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di scegliere il successore.

Un portavoce della Bce, citato da Il Sole 24 Ore, ha però precisato che Lagarde è "totalmente concentrata sulla sua missione" e non ha preso decisioni. Tra i possibili nomi per la successione circolano Isabel Schnabel e Joachim Nagel.







