Lavrov: "neutralità Kiev è seriamente considerata"

Le navi russe presenti nel mar Nero hanno iniziato a bombardare le coste vicino alla città di Odessa. Scattato l'allarme aereo nella città, la terza più grande dell'Ucraina e principale porto del Paese. Sono stati lanciati razzi e sono stati sparati colpi di artiglieria verso postazioni delle forze armate ucraine e infrastrutture militari. Le sirene hanno suonato anche a Kiev, Leopoli, Dnipro e in altre città. Mariupol attaccata anche dal mare di Azov. I pazienti degli ospedali usati come scudi umani.

"I negoziati con l'Ucraina non sono facili, ma c'è la possibilità di un compromesso": lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.



ll presidente ucraino Zelensky rinuncia alla Nato: 'Non possiamo entrare, dobbiamo riconoscerlo', dice. Ma a Putin ancora non basta e gela il negoziato: 'Kiev non è seria nel cercare una soluzione accettabile'. I colloqui continuano anche oggi.

La Corte internazionale di giustizia (Cig) dell'Onu si pronuncerà oggi sulla richiesta urgente dell'Ucraina affinché la Russia fermi immediatamente l'invasione. La sentenza è attesa per le 16 all'Aja.

La neutralità dell'Ucraina secondo un modello svedese o austriaco si tradurrebbe - ha spiegato un funzionario russo - in uno status paragonabile a quello dei due Paesi europei, non allineati ma ancorati alla sfera geopolitica occidentale. "Questo è ciò che si sta discutendo attualmente nelle negoziazioni, ci sono formule molto concrete che ritengo vicine a un accordo", ha aggiunto Lavrov pur rilevando che i colloqui "non sono facili". Lo status neutrale dell'Ucraina implicherebbe quindi la rinuncia all'adesione alla Nato. Tra gli altri punti sul tavolo anche le questioni chiave dello status della Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, e quello dei separatisti filo-russi a Donetsk e Luhansk la cui indipendenza è stata riconosciuta da Mosca.