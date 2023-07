GRECIA Le fiamme avvolgono Corfù, evacuate 2.500 persone L'emergenza incendi non accenna a diminuire in Grecia

Le fiamme avvolgono Corfù, evacuate 2.500 persone.

Dopo Rodi, un vasto incendio è scoppiato domenica pomeriggio con diversi focolai nella zona di Perithia a nord di Corfù, isola greca nel Mar Jonio, riferiscono i media di Atene citando le autorità. Le autorità hanno evacuato 17 villaggi, circa 2mila 500 persone mentre la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: