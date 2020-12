Le immagini delle prime vaccinazioni in Francia, Danimarca, Bulgaria, Polonia, Lituania, Croazia, Spagna, Repubblica Ceca, Svezia

Le immagini delle prime vaccinazioni in Europa

Oggi è stato il giorno delle prime somministrazioni del vaccino Pfizer-Biontech in quasi tutti i paesi europei. In Francia la prima è stata una 78enne, ex governante, all'Ospedale di Sevran. In Danimarca uno dei primi è stato Jorgen Pedersen, 90 anni: “Non ho sentito nulla – ha detto subito dopo -. Solo un piccolo pizzicotto ed avevano già fatto”. In Bulgaria il primo a vaccinarsi è stato il Ministro della Sanità Kostadin Angelov che ha voluto dare l'esempio invitando la popolazione a vaccinarsi senza timori.





In Polonia la prima vaccinata è stata Alicja Jakubowska, un'infermiera che lavora all'Ospedale del ministero dell'Interno a Varsavia. In Lithuania le prime dosi del vaccino sono state somministrate alle infermiere del principale ospedale del paese a Vilnius. In Croazia le prime vaccinazioni a Zagabria, a partire dagli ospiti e dal personale di una residenza per anziani. In Spagna la prima a ricevere il vaccino è stata la 96enne Araceli Sanchez, della residenza protetta Los Olmos, a Guadalajara, vicino Madrid. In Repubblica Ceca la prima vaccinata è stata la signora Emilie Repikova, 95 anni, una veterana della seconda guerra mondiale. In Svezia si è cominciato a vaccinare dalla casa di riposo "Boken" nella città di Mjölby, con la 91enne Gun-Britt Johnsson: “Non ho sentito niente” ha detto subito dopo l'iniezione.