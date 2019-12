Le migliori città dove vivere? Per gli stranieri sono quelle asiatiche

Il trend è lo stesso già da alcuni anni: in testa alla classifica delle migliori città dove vivere e lavorare, secondo gli stranieri di tutto il mondo, ci sono le capitali asiatiche. E, tra queste, Abu Dhabi si piazza al quindicesimo posto, per il terzo anno consecutivo. A dirlo è l’ultimo rapporto “Expat City Ranking” condotto dal network globale InterNations, la più grande comunità online di espatriati che conta oltre 3,5 milioni di iscritti.

Nel 2019, come ogni anno, sono state analizzate alcune delle principali città, 82 per la precisione, attraverso una serie di domande ai membri della comunità virtuale. Cinque i parametri valutati: qualità della vita, procedure di residenza, lavoro, vitto e alloggio, costo della vita. La top ten? Taipei, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City e Singapore ai primi quattro posti, seguite da Montréal, Lisbona, Barcellona, Zugo, L’Aia e Basilea. In fondo alla classifica, invece, troviamo Kuwait City, e le due maggiori città italiane, Roma (81esima) e Milano (80esima), insieme a Lagos, Parigi, San Francisco, Los Angeles e New York.

Ma per quale motivo l'Italia, così amata dai turisti, si è aggiudicata un punteggio tanto basso dagli stranieri che ci vivono? In base a quanto si legge nel rapporto, è stata scarsamente valutata a causa del conteso lavorativo. A questa voce, Roma è addirittura all’ultimo posto a livello globale e per il secondo anno consecutivo. Un espatriato su tre si dice infatti scontento dell’attuale lavoro, mentre il 67% si dichiara insoddisfatto per le opportunità offerte, rispetto ad una media del 27%. E anche tra i turisti, secondo l'ultima classifica di Euromonitor International, le città asiatiche continuano a dominare, grazie soprattutto al crescente potere di viaggio dei cittadini cinesi. Le città più visitate nel 2019 sono state Hong Kong, Bangkok, Macau, Singapore, seguite da Londra, Parigi, Dubai, Dehli, Istanbul e Kuala Lumpur. E, a sorpresa, New York è uscita dalla top ten.