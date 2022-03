GUERRA Le star di Hollywood si mobilitano per l'Ucraina

Le star di Hollywood si mobilitano per l'Ucraina.

Hollywood si fa sentire con donazioni e iniziative contro la guerra. Sulla stampa americana, si legge che Mila Kunis lancia una raccolta fondi come "orgogliosa donna ucraina". Dal momento che non ha Instagram, l'attrice ha usato la pagina web del marito Ashton Kutcher per parlare della sua nazione natale. Attraverso GoFundMe, la coppia mira a raccogliere 30 milioni di dollari per Airbnb e Flexport, organizzazioni sul campo che forniscono alloggi e risorse per gli ucraini in fuga. Etichettando lo stato delle cose come un "attacco ingiusto". Tra le altre celebrità che supportano l'Ucraina ci sono: Bethenny Frankel, star e imprenditrice di Real Housewives Of New York, con 15 milioni di dollari di aiuti; e Sean Penn che sta girando un documentario sulla guerra direttamente da Kiev, dove è stato anche fotografato col premier ucraino Zelensky, poi in mimetica per le strade cittadine.



La lista dei donatori si fa sempre più ricca giorno dopo giorno e in tantissimi hanno già espresso un messaggio di pace all'Ucraina e contro la guerra, da Angelina Jolie, a Madonna, da Stephen King a Vera Farmiga, fino ad arrivare a Meghan Markle e al principe Harry. Molti donatori desiderano rimanere anonimi, ma c'è un mondo che si sta muovendo in supporto del popolo ucraino che soffre il grosso danno della guerra.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: