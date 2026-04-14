L'INTERVISTA Le strategie di Trump, comunicative e operative: l'analisi del generale Camporini "Imporre il blocco navale, metterebbe immediatamente in conflitto diretto gli Stati Uniti con la Cina, perché le petroliere e i portacontainer cinesi, che fanno la spola con i porti iraniani, verrebbero bloccate"

In Medio Oriente resta alta la tensione. E' in vigore il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio globale. La misura, attuata dalla marina Usa, prevede il controllo e l’intercettazione delle navi da e verso i porti iraniani, con l’obiettivo di fare pressione sul governo di Teheran.

Una petroliera cinese ha tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz. La nave, secondo quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto e naviga a pieno carico indicando la Cina come destinazione.

"Le ultimissime dichiarazioni di Trump - commenta il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa - fanno presagire la possibilità di un incremento della tensione. Mi riferisco all'affermazione di imporre il blocco navale, questo metterebbe immediatamente in conflitto diretto gli Stati Uniti con la Cina, perché le pietroliere e i portacontainer cinesi, che fanno la spola con i porti iraniani, verrebbero bloccate. Ora, se avvenisse il blocco e il sequestro di una nave mercantile cinese da parte delle forze americane, io non oso pensare alle conseguenze".

Resta in primo piano anche l'attacco del presidente Usa Trump a Papa Leone XIV, definito “un debole" e "pessimo in politica estera". Il Pontefice ha replicato “Non ho paura di lui”. Per non parlare dell'immagine pubblicata sui social del Tycoon, e poi rimossa, in cui veste i panni di Gesù. "Ero un medico" si è poi difeso lui, ma la comunità cattolica, anche americana, non ha accolto di buon grado la foto creata con l'AI:

"Certo questo gli nuocerà - riflette Camporini -. La percentuale di cattolici che ha votato per lui è del 54%, quindi un po' sopra la metà. Evidentemente lui ritiene che il danno che subisce sarà minore dell'incremento di animosità dei suoi supporter. C'è ancora un 38% di americani che ha piena fiducia in lui, che lo supporta comunque, qualsiasi cosa dica o faccia. E questo per lui è fondamentale, perché su questa base lui pensa di poter ricostruire il suo successo anche alle prossime elezioni di midterm".

Nel video l'intervista al generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa

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