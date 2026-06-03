Libano, cinque morti e decine di feriti nei raid israeliani nel sud del Paese

Si aggrava il bilancio delle operazioni militari nel sud del Libano. Secondo il Ministero della Sanità libanese, gli attacchi israeliani condotti oggi hanno causato la morte di cinque persone, tra cui un bambino, e il ferimento di altre 48. Tra i feriti figurano un medico e cinque dipendenti dell'ospedale pubblico di Tebnine, che avrebbe riportato danni durante i bombardamenti. In una nota, il Ministero ha denunciato quello che definisce un nuovo episodio di attacchi contro strutture sanitarie nel Paese.

Sul terreno continuano anche gli scontri tra Israele e Hezbollah. Il movimento sciita libanese ha rivendicato nuovi attacchi contro contingenti dell'esercito israeliano nel sud del Libano, in particolare nell'area di Al-Bayada. Secondo media regionali, nelle ultime ore Hezbollah avrebbe lanciato razzi, missili guidati, colpi di artiglieria e droni contro postazioni e mezzi militari israeliani in diverse zone del Libano meridionale. Fonti locali riferiscono inoltre di bombardamenti dell'artiglieria israeliana nei pressi della città di Blat, nel distretto di Marjayoun, e di forti esplosioni udite nella vicina Dibbine.

Intanto proseguono i tentativi diplomatici. Gli Stati Uniti annunciano un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele oggi a Washington. Secondo il Dipartimento di Stato americano, i negoziati, dopo il quarto round di martedì, stanno registrando progressi, perseguendo l'obiettivo di raggiungere "un accordo globale volto a ripristinare la sovranità del Libano e a garantire la sicurezza di Israele".







