Libano: Israele consegna agli Usa documento per fine della guerra con Hezbollah, ma la strada è in salita

Mentre proseguono le azioni militari in Libano, Israele consegna agli Stati Uniti un documento per una soluzione diplomatica che metta fine alle operazioni contro Hezbollah. Secondo quanto trapelato, l'Idf si sarebbe detto disponibile a essere “forza attiva” per assicurarsi che l'organizzazione non si riarmi e non ricostruisca infrastrutture militari vicino al confine. Da Tel Aviv anche la richiesta di libertà di volo nello spazio aereo libanese.

Una proposta difficile da realizzare, spiegano gli osservatori internazionali. Proprio poche ore fa, tra l'altro, il Premier del Libano ha ribadito che non esiste alternativa alla Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite che prevede una missione di pace Onu per mantenere la zona di confine con Israele libera da armi.

Intanto, il segretario di Stato americano Blinken è diretto in Israele e nei Paesi arabi con l'obiettivo di promuovere un cessate il fuoco a Gaza, dopo la morte del leader di Hamas. L'Iran, in parallelo, ribadisce che risponderà a eventuali azioni di Israele nei suoi confronti e si riserva di rivedere la politica che vieta produzione o uso di armi nucleari.