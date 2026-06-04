Libano, ucciso un casco blu dell'Onu nel sud del Paese

Un casco blu della missione Unifil è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Marjayoun. Altri due militari della missione Onu risultano feriti.

La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco, avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi.

L'Idf ha diffuso un avviso ai civili: 'Non dirigersi a sud del fiume Zahrani', segnalando combattimenti ancora in corso.

Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree, con feriti e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: 'Usa e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione'







