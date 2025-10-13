GAZA Liberati da Hamas tutti i 20 ostaggi israeliani ancora in vita Trump: “La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà”

Tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita sono stati rilasciati in mattinata da Hamas e consegnati alle squadre della Croce Rossa, a Gaza. La liberazione è avvenuta in due fasi: i primi sette - Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor - sono stati consegnati a nord di Gaza poco dopo le sette del mattino mentre gli altri 13 - Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avitan Or, Elkana Buchbot, Maxim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo, Eitan Horn,Rom Breslavsky e Ariel Cune - qualche ora dopo, nei pressi di Khan Younis. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente, come confermano fonti israeliane e arabe.

Trump oggi in Israele è pronto a incontrare i rapiti, poi parlerà alla Knesset e volerà a Sharm per il vertice internazionale sull'accordo di pace a cui parteciperà anche la premier italiana Meloni. "La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà", assicura il presidente Usa

