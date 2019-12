Libia: 300 ribelli siriani inviati a Tripoli

Circa 300 ribelli siriani, cooptati dalla Turchia, sono stati già inviati a Tripoli per combattere a fianco dell'esercito libico di Sarraj contro l'offensiva di Haftar. Il Parlamento turco si riunirà in sessione straordinaria il 2 gennaio per votare anticipatamente la mozione dell'Akp del presidente Erdogan che autorizza l'invio di truppe in Libia a sostegno del governo di accordo nazionale di Sarraj. Intanto oggi un bombardamento condotto dall'aviazione di Haftar ha provocato la morte di una donna e il ferimento di alcune persone.