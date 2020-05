Libia: attacco vicino alla residenza a Tripoli ambasciatore italiano, tre morti

Libia: attacco vicino alla residenza a Tripoli ambasciatore italiano, tre morti.

Nell'attacco a Tripoli nella notte a Zawit al-Dahmani, "quattro dei diversi razzi lanciati dall'Lna guidato dal generale Khalifa Haftar hanno colpito l'edificio della Corte Suprema, adiacente all'ambasciata turca a Tripoli". Lo rende noto una fonte locale. L'attacco ha colpito l'area intorno alla residenza a Tripoli dell'ambasciatore italiano in Libia. La Farnesina parla di "attacchi indiscriminati totalmente inaccettabili che denotano disprezzo per le norme del diritto internazionale e per la vita umana". Morte tre persone e altre quattro sono rimaste ferite.



I più letti della settimana: