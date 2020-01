Libia: Haftar lascia Mosca senza firmare la tregua

Il maresciallo Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo di cessate il fuoco con il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. Il motivo del rifiuto sarebbe la mancata considerazione di molte delle richieste dell'esercito nazionale libico. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha confermato che non è stato raggiunto "nessun risultato definitivo", ma "gli sforzi continueranno". Mosca propone quindi di "unire gli sforzi" e agire "in un'unica direzione" per spingere "tutte le parti libiche a raggiungere accordi piuttosto che sistemare le cose militarmente". Telefonata fra Putin e Merkel in vista della conferenza internazionale a Berlino. Un appuntamento che però, secondo Ankara, "se Haftar continua così, non avrà senso". Ed Erdogan lo minaccia di dargli "una lezione" se dovesse riprendere gli attacchi".





