libia: missili su Tripoli. Sarray vuole Bengasi

Una pioggia di missili Grad lanciati dalle milizie di Khalifa Haftar ha colpito le periferie di Tripoli: almeno cinque hanno colpito l'area di Abu Slim, a ridosso del centro della capitale, non lontano dall'ospedale di zona causando 4 morti. "L'ordine del comando centrale è di andare in ogni città della Libia che non è sotto controllo del governo di accordo nazionale"- ha detto il colonnello Mohammed Qannouno, portavoce della 'war room' delle forze governative libiche, rispondendo alla domanda se le forze fedeli al governo di Fayez al Sarraj si spingeranno fino a Bengasi. "Quando parlo di ogni città libica intendo anche la Cirenaica", ha sottolineato l'alto responsabile militare. E alla domanda se vi siano forme di coordinamento con Roma o il contingente italiano schierato a Misurata "E' un segreto. - ha risposto - Posso però dire che con il governo e i militari italiani siamo molto amici".