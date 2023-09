INONDAZIONE Libia: sale il bilancio, almeno 11.300 morti. Il capo della Protezione Civile Curcio a Derna

Sale ancora il tragico bilancio delle vittime, almeno 11.300, a seguito della devastante inondazione che ha colpito la costa libica, in particolare Derna. A fornire dati aggiornati è la Mezzaluna Rossa. Nella stessa città sono almeno altre 10.100 le persone che risultano ancora disperse. E ciò fa temere che il numero dei morti possa crescere ancora. La speranza però rimane, così come l'incessante lavoro dei soccorritori: “Speriamo ancora di trovare persone vive”, fa sapere un funzionario della Croce Rossa in Libia. Parallelamente, si consuma un'altra tragedia, quella degli sfollati: oltre 38.600 nella sola città di Derna, secondo le informazioni dell'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni.

E proprio lì si è recato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio: un sopralluogo tra le zone più colpite, tra le macerie della città e i resti di abitazioni e palazzi crollati. Poi l'incontro con i volontari e i Vigili del fuoco al lavoro nella zona. "È stato un impatto devastante - ha commentato Curcio -. Siamo qui per testimoniare l'importanza dell'evento e per ringraziare gli operatori del servizio nazionale di Protezione Civile che stanno lavorando sin dai primi momenti per alleviare le sofferenze di questo popolo".

