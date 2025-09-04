TV LIVE ·
Lisbona, deraglia la funicolare di Gloria: almeno 16 morti e 20 feriti

Cede un cavo e il veicolo precipita contro un edificio: cinque feriti sono gravi. Coinvolta anche una cittadina italiana, non in pericolo di vita

4 set 2025
Lisbona, deraglia la funicolare di Gloria: almeno 16 morti e 20 feriti

Almeno 16 persone sono morte e una ventina sono rimaste ferite a Lisbona nel deragliamento della funicolare di Gloria che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto e il veicolo è precipitato andando a sbattere su uno degli edifici vicini alle rotaie. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere. Cinque sono gravi. L'ambasciata d'Italia ha fatto sapere che nell'incidente è stata coinvolta anche una connazionale, ferita in modo non grave




