Liverpool, auto sui pedoni durante la parata: 27 feriti, due gravi.

Sangue e paura a Liverpool durante la parata per celebrare la vittoria in Premier League della squadra cittadina. Un'auto si è lanciata contro la folla che gremiva il centro, ferendo 27 persone, due delle quali in gravi condizioni, tra cui un bambino.

La tragedia si è consumata intorno alle 18 locali di lunedì (19 in Italia), in Water Street, nel cuore della città. Mentre migliaia di tifosi inneggiavano ai propri beniamini, un veicolo ha attraversato la folla a velocità sostenuta, investendo diverse persone in quello che alcuni testimoni definiscono un "atto deliberato". I video amatoriali confermano una scena agghiacciante.

Il conducente, un 53enne britannico, è stato arrestato e rimane in stato di detenzione. La polizia del Merseyside, supportata dall’antiterrorismo, esclude per ora una matrice terroristica e parla di un episodio "grave ma isolato".

La folla, accalcata lungo il percorso della sfilata che ha richiamato quasi un milione di persone, è stata presa dal panico. Il primo ministro Keir Starmer ha definito le scene "spaventose" e ha espresso solidarietà ai feriti, invitando l’opinione pubblica a evitare speculazioni: "Lasciamo agli inquirenti il tempo per indagare". Anche la ministra dell’Interno Yvette Cooper ha espresso sgomento e promesso il massimo rigore.

Il Liverpool FC, tramite una nota ufficiale, ha espresso vicinanza alle vittime: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente. Continueremo a offrire supporto alle autorità". Anche la Premier League si è detta "scioccata" ed è in contatto con il club.

