ll rover Perseverance è arrivato su Marte in cerca di vita.

Il rover Perseverance della Nasa è arrivato su Marte. Ha toccato il suolo ed è pronto a aprire una nuova pagina dell'esplorazione spaziale. La missione è infatti destinata a cercare tracce di vita passata e a raccogliere i primi campioni del suolo marziano che nel 2031 saranno portati sulla Terra da una staffetta di missioni nella quale l'Italia avrà un ruolo importante.

