Lo spazio rischia di diventare un paradiso fiscale? Per gli esperti servono nuove regole globali

Finora la corsa allo spazio è stata raccontata soprattutto come una sfida tecnologica, scientifica e geopolitica. Ma mentre satelliti, turismo spaziale e progetti di estrazione mineraria trasformano l’orbita in un nuovo terreno di attività economica, si apre una domanda molto più terrestre: chi tasserà la ricchezza prodotta nello spazio e secondo quali regole verrà redistribuita?

È questo il nodo al centro di uno studio del Laboratorio dell’Eurispes sulle politiche fiscali e tributarie, coordinato da Giovambattista Palumbo. La questione non riguarda soltanto cosa, come e quanto tassare, ma soprattutto quali criteri adottare per distribuire i benefici economici generati oltre i confini terrestri.



Secondo lo studio, il rischio concreto è che, in assenza di una legislazione adeguata, lo spazio finisca per trasformarsi nell’ennesimo paradiso economico e fiscale riservato a pochi soggetti, ampliando le disuguaglianze tra gli Stati capaci di sostenere grandi investimenti nel settore spaziale e quelli esclusi dalla nuova corsa all’orbita. Il trasferimento sempre più concreto di tecnologie, infrastrutture e attività economiche nello spazio sta infatti mettendo sotto pressione il tradizionale quadro fiscale. Le regole attuali sono state costruite su concetti come territorio, residenza, sovranità e presenza fisica, categorie che diventano difficili da applicare quando un’attività economica si svolge fuori dai confini nazionali.

Da qui la necessità di una futura Space Tax Law globale, capace, se ben formulata, di superare gli attuali concetti geografici, politici e giuridici. Una normativa che dovrà riconoscere come la dimensione "spaziale" dell'economia richieda un nuovo principio di contribuzione pubblica, fondato su un rinnovato senso di comunità globale. Ma chi riguarderebbe la tassazione spaziale? Attività quali l'estrazione e lo sfruttamento di risorse da corpi celesti (space mining), la gestione di servizi satellitari di comunicazione o di server materialmente collocati, per esempio, sulla Luna o su un asteroide, e perfino il cosiddetto "turismo spaziale", si svolgono in un territorio letteralmente sconosciuto al fisco, una terra "di nessuno" che, per definizione ancor prima che per trattati internazionali (a partire dall'Outer Space Treaty stipulato sotto l'egida delle Nazioni Unite nel 1967), non può appartenere a nessuno Stato, né tantomeno a privati egoismi.

Ed è proprio qui che emerge la questione destinata a diventare centrale: se nessuno Stato può considerare lo spazio una propria estensione territoriale, chi avrà il diritto di tassare le attività economiche che vi si svolgono? La risposta, secondo l’impostazione proposta dallo studio Eurispes, non potrà probabilmente essere affidata soltanto alle singole legislazioni nazionali. La nuova economia spaziale potrebbe richiedere un sistema condiviso di regole, capace non solo di stabilire chi deve pagare le imposte, ma anche di evitare che la ricchezza prodotta oltre la Terra finisca concentrata nelle mani dei pochi Paesi e operatori in grado di raggiungerla.







