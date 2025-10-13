ANALISI Lo storico Franco Cardini: "La pace in Medio Oriente non durerà"

Sull'interpretazione della pace in Medio Oriente sentiamo il professor Franco Cardini, a San Marino per il ciclo di incontri del dottorato in scienze storiche dell'Università. Nel pomeriggio ha tenuto una lezione sulle città marinare del XXII secolo.

"Lo dico con dispiacere e credo che non sia una pace che duri. Credo che non sia una pace che duri perché il problema avviato, per la verità alla fine dell'Ottocento con l'arrivo dei gruppi di sionisti all'interno della Palestina e poi continuato con quattro guerre, che non sappiamo se definire israeliano-arabe o israeliano-palestinesi che ancora non sono risolte. D'altra parte c'è questa cosa che io definisco francamente un incubo, anche se il ministro israeliano che l'ha promossaha l'aria di averne parlato come una grande promessa, cioè un grande business americano-israeliano che ridurrebbe la Palestina a una specie di paradiso e la città di Gaza City a una nuova centro residenziale, sembra di capire quasi di lusso.

Ma io mi chiedo, ed è un problema di diritto internazionale ma è anche un problema umano: qui ci sono dei diritti già in essere, ci sono case che non ci sono più ma che appartenevano a legittimi proprietari, terreni che appartengono ancora a legittimi proprietari, come facciamo? Chi li rimborsa, chi risarcisce, chi cancella, chi ha l'autorità per cancellare tutto e dichiarare che cominciamo da capo, tabula la rasa? E come facciamo con tutte le persone, lasciamo stare i morti, purtroppo ormai sono morti ma con tutte le persone che venrebbero così depauperate dei diritti ancora una volta?

Si parla di fine di Hamas. Hamas, a quanto pare, festeggia tranquillamente sostenendo che sta cominciando una nuova era anche per loro, però sia il governo americano sia il governo israeliano hanno sentenziato, non capisco francamente sulla base di quale diritto, che la nuova autorità palestinese o addirittura se fosse varato lo Stato palestinese, dovrebbe avviare una nuova democrazia.

La democrazia secondo me è quando un popolo viene consultato e si fanno libere elezioni, ma se si comincia subito col dire che c'è un partito e quello che resta di questo partito che è Hamas, che è da noi trattato come un'organizzazione terroristica ma è qualcosa di molto di più e anche di diverso, e questo partito si dichiara che non avrà il diritto di partecipare alle elezioni, che sarà espulso nel momento stesso in cui perfino nella Cisgiordania, nella parte nord di quel complesso che dovrebbe essere l'autorità palestinese e ormai la gente fa il tifo per Hamas.

Hamas non c'è più al sud ma quelli del nord dopo tutto quello che è successo simpatizzano in blocco per Hamas, cosa facciamo? Li mettiamo a tacere e li togliamo i diritti oppure li persuadiamo che in realtà Hamas è così cattiva come diciamo noi, e non una forza di liberazione nazionale, come sostengono molti di loro. Non dico che abbiano ragione gli uni o gli altri, dico che questi problemi esistono e ancora non se ne vede la soluzione.

La destra israeliana che avrà certamente molti difetti, però ha una virtù, non scherza, quando parla fa sul serio e ha già cominciato a dire che l'eliminazione di Hamas si dà per scontata, non so con quali mezzi o con quali strumenti, ma è solo una tappa perché Hamas in realtà è tenuta su dai militanti musulmani sciiti libanesi che sono gli Hezbollah, i quali Hezbollah si sa benissimo che sono appoggiati dall'Iran e allora questo che cosa vuol dire? Che per assicurarsi che Hamas sarà ridotta all'impotenza si deve colpire gli Hezbollah e una volta colpiti gli Hezbollah, siccome lo dicono loro, il centro degli Hezbollah è in Iran, l'obiettivo ultimo è l'Iran e allora se questa pace durerà chissà quanto, ma è fondata su questi presupposti, mi permetto purtroppo e mi dispiace di essere molto pessimista sulla sua continuazione".

Nel video l'intervista a Franco Cardini, storico.

