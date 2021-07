COVID19 Lockdown e green pass: il giorno delle proteste

Lockdown e green pass: il giorno delle proteste.

L'onda della protesta raccoglie diverse città italiane, a partire da Milano, Torino e Roma; coinvolge piazze da nord a sud del Paese fino a Rimini. L'invito parte dai social e dai movimenti contrari alla vaccinazione obbligatoria e dunque la protesta tocca il green pass che dal 6 agosto permetterà di entrare in ristoranti, bar e palestre. Le manifestazioni superano i confini italiani per raggiungere la vicina Francia, in diverse città, a iniziare dalla Capitale. Migliaia di persone, divise in almeno tre diversi sit-in, hanno iniziato a manifestare a Parigi (vedi foto) "per la libertà", contro il pass e la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario, parte della nuova politica del presidente Emmanuel Macron per contrastare l'avanzata dei contagi di coronavirus nel Paese.

[Banner_Google_ADS]

Al grido di "libertà, libertà", migliaia di persone sono scese in strada nelle maggiori città australiane per protestare contro il nuovo lockdown anti-Covid imposto nei giorni scorsi, mentre il numero di nuovi casi dovuti alla variante Delta è in aumento in tutto il Paese, che era invece uscito pressoché indenne dalla prima ondata. Manifestazioni non autorizzate, a tratti anche violente, si sono svolte a Sidney, Melbourne e anche a Brisbane, che non è neanche sottoposta alla chiusura forzata.

Folla anche a Londra, nella centralissima Trafalgar square, al World Wide Rally for Freedom. Così come i no-vax maltesi hanno fatto sentire la loro voce stamani con una manifestazione contro la campagna di vaccinazione anti-Covid. Circa 250 persone, secondo la stima di MaltaToday, si sono radunate nella via principale di Valletta tra le sedi del governo e del Parlamento urlando slogan ("No vaccine, no vaccine" e "libertà, libertà").

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: