Londra: le copie degli antichi mosaici di Ravenna in mostra all'Istituto italiano di Cultura

Dalla culla italiana degli antichi mosaici, patrimonio Unesco, alla capitale britannica: una collezione di riproduzioni fedelissime della magnificenza delle figurazioni musive presenti nei monumenti paleocristiani e bizantini di Ravenna, in mostra fino al 5 settembre nelle sale dell’Istituto italiano di Cultura di Londra.

Copie realizzate negli anni '50 dagli stessi maestri mosaicisti cui si deve il restauro degli originali danneggiati in tempo di guerra, e volutamente rese itineranti per consentire a tutto il mondo di ammirarne lo splendore. Un viaggio tra le bellezze del Mausoleo di Galla Placidia, del Battistero Neoniano e degli Ariani, della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e di San Vitale, tappa irrinunciabile per Re Carlo III d'Inghilterra, nel corso della Visita di Stato in Italia, nell'aprile scorso. "È una mostra stupenda, - afferma Alessandro Barattoni, Sindaco di Ravenna - è la terza volta che i nostri mosaici sono a Londra, è una mostra a cui teniamo molto da presentare a tutto il pubblico inglese, ringraziamo l'Istituto Italiano di Cultura di Londra per l'ospitalità. È un modo per rafforzare un dialogo tra Ravenna e l'Inghilterra, un dialogo che in questi mesi si è nutrito dell'apertura del Museo Byron nella nostra città e anche della visita dei Reali il 10 di aprile a Ravenna. E quindi è il proseguimento di un percorso in un dialogo fra due città che fanno di alcuni valori condivisi come la democrazia e la libertà il loro punto di forza e nella cultura un grande collegamento".

Ad inaugurare la mostra, insieme al nuovo sindaco di Ravenna, Barattoni al suo primo impegno internazionale, anche il vice Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Riccardo Smimmo e il Console generale britannico a Milano, Kassim Ramji, accolti dal Direttore dell'Istituto, Francesco Bongarrà. Un alto momento di condivisione che esalta il bello dell'Italia. "La meraviglia dei mosaici di Ravenna, patrimonio dell'UNESCO, arriva qui a Londra, arriva grazie a una collaborazione importante che vede in prima fila l'Istituto Italiano di Cultura - osserva Bongarrà - quale promotore della nostra cultura, quale vetrina della nostra cultura, della bellezza del nostro paese nel Regno Unito. Per alcuni giorni gli inglesi potranno vedere, in copia chiaramente, quello che il Re Carlo ha visto a Ravenna durante la sua recentissima visita di Stato. Sarà una mostra bella, importante, nella quale siamo veramente orgogliosi".

Nel video le interviste ad Alessandro Barattoni, Sindaco di Ravenna e Francesco Bongarrà, Direttore Istituto Italiano Cultura Londra