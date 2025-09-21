GUERRA IN MEDIO ORIENTE Londra riconosce lo Stato di Palestina. Ira di Netanyahu: "In pericolo esistenza Israele"

I falchi del governo israeliano hanno subito risposto a muso duro al riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo. Il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir ha bollato tale iniziativa "come ricompensa per gli assassini" di Hamas ed ha annunciato di voler "presentare una proposta alla prossima riunione del governo per l'immediata annessione della Cisgiordania.

Riconoscere la Palestina mina le possibilità di pace, aggiunge il Ministero degli Esteri. Ira di Netanyahu: "Non ci sarà alcuno Stato palestinese, metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele. Combatteremo gli appelli all'Onu", ha detto alla vigilia dell'Assemblea generale che celebrerà gli 80 anni delle Nazioni Unite. Dal Papa un nuovo monito per "Gaza martoriata: porre fine alla violenza e all'esilio forzato". Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che "dal Capodanno ebraico arriva un invito contro la violenza e per una convivenza basata sul rispetto la solidarietà e la pace". Domani manifestazioni e cortei per Gaza in tutta Italia con lo slogan: "Blocchiamo tutto".

A San Marino appuntamento alle 18 di lunedì 22 settembre sul Pianello per un presidio.



