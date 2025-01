Los Angeles: salgono a 24 i morti, polemiche sui pompieri privati assoldati dai ricchi

Le vittime degli incendi a Los Angeles sono salite a 24. Lo ha annunciato l'ufficio del coroner della contea, secondo quanto riportato dal New York Times. Le fiamme continuano a imperversare a Los Angeles, mentre la società Edison International ha affermato che uno degli incendi - quello di Hurst - potrebbe essere stato causato da un guasto alle apparecchiature elettriche della società fornitrice di energia Southern California Edison.

Dal Messico sono arrivati i vigili del fuoco per aiutare a combattere i roghi mortali. E mentre le previsioni non sono buone: "il vento peggiorerà nei prossimi giorni" e le "condizioni meteorologiche critiche proseguiranno fino a mercoledì", continua a crescere la rabbia fra i californiani per la gestione dell'emergenza. L'ultima polemica è quella che riguarda i pompieri privati assoldati dai ricchi. 5.000 dollari per un intervento, ma c'è chi ne offre fino a 100mila.