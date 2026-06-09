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Luca Parmitano entra nella storia: sarà pilota della missione Artemis III

Insieme all'astronauta siciliano voleranno gli statunitensi Randy Bresnik, comandante della missione, Andre Douglas e Frank Rubio. Per l'Italia si tratta di un risultato storico.

9 giu 2026
Luca Parmitano entra nella storia: sarà pilota della missione Artemis III

L'Italia torna protagonista nello spazio. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano è stato scelto come pilota della missione Artemis III, uno dei programmi più importanti della NASA che punta a riportare l'uomo sulla Luna e a costruire una presenza stabile sul nostro satellite.

L'annuncio è arrivato oggi da Houston, dove la NASA ha presentato l'equipaggio della missione. Insieme a Parmitano voleranno gli astronauti statunitensi Randy Bresnik, comandante della missione, Andre Douglas e Frank Rubio.

Per l'astronauta siciliano si tratta di un nuovo, prestigioso riconoscimento dopo una carriera che lo ha visto diventare il primo italiano e il terzo europeo a comandare la Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano, colonnello dell'Aeronautica Militare e astronauta ESA dal 2009, è considerato uno dei profili più esperti del panorama spaziale europeo.

"Sono onorato di rappresentare l'Italia e l'Europa in questa straordinaria avventura", ha dichiarato Parmitano dopo l'annuncio, sottolineando il valore della cooperazione internazionale all'interno del programma Artemis. La missione, prevista per il prossimo anno, non prevede ancora un allunaggio ma rappresenterà un passaggio fondamentale verso il ritorno degli esseri umani sulla superficie lunare. L'equipaggio testerà in orbita terrestre le procedure di attracco e i sistemi dei lander sviluppati da SpaceX e Blue Origin, elementi chiave per la successiva missione Artemis IV, che dovrebbe riportare astronauti sulla Luna per la prima volta dal 1972.

Per l'Italia si tratta di un risultato storico. Mai prima d'ora un astronauta italiano aveva ricoperto il ruolo di pilota in una missione Artemis. 




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