GUERRA Lukashenko: "L'Ucraina deve accettare di non minacciare mai la Russia e cedere le zone occupate" Il presidente bielorusso dichiara che occidente, Kiev e Mosca devono porre fine al conflitto per evitare il precipizio della guerra nucleare

L'Occidente, l'Ucraina e la Russia devono porre fine al conflitto per evitare il "precipizio" della "guerra nucleare". Lo ha affermato il presidente bielorusso Lukashenko secondo il quale in ogni caso "dipende tutto dall'Ucraina, quindi, il governo di Kiev "deve sedersi al tavolo dei negoziati e accettare di non minacciare mai la Russia" così come la perdita delle regioni occupate dalla Russia nell'Ucraina orientale e meridionale. Le dichiarazioni di Lukashenko, principale alleato di Putin, secondo gli analisti dipendono anche dal fatto che è consapevole che la maggioranza della sua popolazione è contraria all'invio di truppe al fianco di Mosca.

Oggi almeno tre le vittime accertate a Kharkiv, sotto le bombe russe che a Kramatorsk e Kostiantynivka, nella regione di Donetsk, hanno distrutto due scuole. Alta l'attenzione su Zaporizhzhia, dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa, ora sotto il controllo della Russia che denuncia l'impiego nella zona di droni kamikaze ucraini. Kiev accusa invece le forze russe di immagazzinare nella centrale un gran numero di armi. Intanto le forniture di gas russo attraverso il Nord Stream 1, riaperto stamane, sono tornate al livello del 40%, come prima che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione.

