ELEZIONI Lula contro Bolsonaro, il Brasile decide al ballottaggio

Il Brasile resta in bilico. La festa è rimandata al ballottaggio del 30 ottobre. Lula, 76 anni, icona della sinistra, non ha confermato i pronostici. Il leader del Partito dei lavoratori ha totalizzato il 48,43% di voti, mentre il suo avversario, il presidente di destra uscente, Jair Bolsonaro, 67 anni, il 43,20%, battendo tutte le aspettative. L'elezione ha trasformato il Congresso del Brasile nel più conservatore nella storia del periodo democratico del Paese. Il Partito Liberale di Bolsonaro ha eletto almeno 99 parlamentari, portando a casa il miglior risultato in 24 anni.

