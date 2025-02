GUERRA IN UCRAINA Macron: "La Russia minaccia l'esistenza dell'Europa"

L'Europa teme la Russia e l'esclusione dalle trattative sull'Ucraina. “Mosca si riarma e rappresenta una minaccia per l'esistenza stessa del Vecchio Continente”, ammonisce il presidente francese Macron, che cita “le azioni del Cremlino alla frontiera della Polonia e i cyberattacchi al Blocco: in Italia per il terzo giorno nel mirino i siti di banche e dell'industria delle armi”. Arriva anche il primo sì a nuove sanzioni contro Mosca: nella lista nera anche altre 73 imbarcazioni della flotta ombra del Cremlino. Proprio la Francia convoca per oggi una nuova riunione ristretta dopo quella di lunedì, stavolta con la partecipazione di Canada e un diverso gruppo di Paesi Ue. Ieri in Arabia Saudita l'accordo tra i diplomatici inviati da Usa e Russia per proseguire i contatti con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Ucraina. Ok al ripristino dello staff nelle rispettive ambasciate e a una squadra di negoziatori di alto livello per esplorare – dicono – opportunità economiche e di investimento. Mosca esclude la presenza di forze di peacekeeping della Nato e Trump ipotizza un incontro con Putin entro fine mese. Tra le condizioni, il Cremlino insiste sul ritiro della promessa di futura adesione fatta dalla Alleanza Atlantica nel 2008. Secondo Mosca, l'Ucraina potrebbe invece entrare nell'Ue.

