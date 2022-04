FRANCIA Macron rieletto all'Eliseo

Emmanuel Macron è stato rieletto all'Eliseo con una percentuale vicina al 58%. A 44 anni è il primo presidente rieletto dopo Jacques Chirac. Marine Le Pen ha subito ammesso la sconfitta, ma ha parlato di “una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata". Anzi, riguardo al suo risultato elettorale, ha parlato di una "vittoria eclatante", assicurando che "continuerà il suo impegno per la Francia e i francesi".

"La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l'Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un'Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina.Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali". Lo afferma il premier Mario Draghi.

