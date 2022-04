FRANCIA Macron rieletto all'Eliseo: "Risponderò alla rabbia del Paese"

Macron rieletto all'Eliseo: "Risponderò alla rabbia del Paese".

Emmanuel Macron è stato rieletto all'Eliseo con il 58,55% dei voti espressi, pari a 18,7 milioni di preferenze. L'astensione ha fatto segnare il livello più alto per un ballottaggio dal 1969, con il 28,01%. A 44 anni è il primo presidente rieletto dopo Jacques Chirac. Marine Le Pen ha subito ammesso la sconfitta, ma ha parlato di “una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata". Anzi, riguardo al suo risultato elettorale, ha parlato di una "vittoria eclatante", assicurando che "continuerà il suo impegno per la Francia e i francesi".

In serata Macron è arrivato sotto la Tour Eiffel. Poi un breve discorso con l'annuncio di "una nuova era" e la promessa di "rispondere alla rabbia del Paese". Macron ha promesso che il nuovo mandato "non sarà il proseguimento dei 5 anni passati", segnati da crisi profonde come quella dei Gilet Gialli. Il primo pensiero del presidente sul palco, però, è stato per coloro che "non condividono le nostre idee" ma che hanno votato per lui per "sbarrare la strada all'estrema destra": "Nei prossimi anni - ha promesso - sarò debitore verso di loro". "La rabbia e i disaccordi che hanno portato tanta gente a votare per l'estrema destra devono trovare una risposta - ha detto il presidente - devono trovare una risposta. Sarà questa una responsabilità mia e di quelli che sono attorno a me".



"La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l'Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un'Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina.Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali". Lo afferma il premier Mario Draghi.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: