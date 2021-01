Madrid: forte esplosione, forse per una fuga di gas. 2 morti 8 feriti

E' di due morti e otto feriti il bilancio ufficiale dell'esplosione in un palazzo nel centro di Madrid, stando ai servizi di soccorso. Fra i feriti uno è in condizioni gravi ed è stato trasportato in ospedale. Potrebbe essere stata una fuga di gas a provocarla. Intanto la zona che ospita una casa di riposo e una scuola è stata circondata dai vigili del fuoco che starebbero evacuando gli anziani dalla residenza attigua al palazzo esploso. Detriti e fumo circondano la zona colpita, secondo le immagini dei media spagnoli e sui social.

