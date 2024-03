INGHILTERRA Malattia principessa Kate, il console Bragagni: "La notizia circolava, ma nessuno veramente se lo aspettava” “Una questione abbastanza dirompente – aggiunge – anche per l'enorme mole di lavoro che la famiglia reale fa in rappresentanza del paese”.

"La notizia stessa che la Principessa Kate ha voluto esprimere con un video molto toccante - afferma Maurizio Bragagni, Console di San Marino a Londra - parte prima di tutto dalla volontà di trasmettere la notizia umana che la principessa è stata toccata da questa malattia, il cancro, la seconda di aver voluto prendere il tempo necessario per poterlo comunicare ai propri figli in maniera che lo comprendessero e vedessero la loro madre attiva e poi naturalmente la comunicazione a tutto il popolo britannico. Dal video si è recepita una donna forte, una grande persona".

Dopo la malattia di re Carlo questa è un altro duro colpo per gli Inglesi. “Una questione abbastanza dirompente – aggiunge Bragagni – anche per l'enorme mole di lavoro che la famiglia reale fa in rappresentanza del paese. Essere membro della famiglia reale, per quanto esternamente possa essere visto come bellezza, è comunque un dovere da quando uno si alza a quando ci si addormenta e anche durante la notte. È un dovere di una vita; l'ha dimostrato la dedizione della regina, lo sta dimostrando la dedizione del re. Anche ora nella malattia il popolo di aspetta di vederti e di sapere".

Nel servizio l'intervista a Maurizio Bragagni (Console di San Marino a Londra)

