ALLUVIONI Maltempo in Europa: continua a salire il bilancio delle vittime in Germania e Belgio

I morti per le alluvioni in Europa sono almeno 188. Salgono a 163 le vittime nella sola Germania. In Belgio, il sindaco di Chaudfontaine, Bacquelaine ha confermato questa mattina il totale di 36 morti, la maggior parte nella provincia di Liegi. Un numero provvisorio, scrivono i giornali locali, poiché si presume che ci siano ancora più di un centinaio di dispersi. La cancelliera tedesca Angela Merkel, sui luoghi della tragedia, ha parlato di "immagini spettrali" e promette aiuti economici in tempi brevi. D'impatto le immagini di Schuld, villaggio di quasi 700 abitanti, spazzato via dalle acque impetuose e rimasto praticamente isolato. La perturbazione, scesa poi più a sud, ha colpito la Baviera, anche se la piena dei fiumi nel sud-ovest della regione alla fine non è stata disastrosa come si temeva. In Austria ora il pericolo è il Danubio.

In Italia oggi è allerta arancione per rischio temporali in Molise; gialla in altre 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

