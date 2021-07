Maltempo in Europa: oltre 150 morti in Germania

Sale a 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania. E 130 evacuati nella località di Bad Reichenhall, Alta Baviera. La cancelliera Merkel in Renania-Palatinato, fra le zone più colpite, parla di 'immagini spettrali' e promette aiuti economici in tempi brevi. "C'è bisogno di una politica che tenga più in considerazione la natura e il clima, di quanto abbiamo fatto negli ultimi anni"- ha detto Angela Merkel ad Adenau, dopo la visita ai luoghi della catastrofe. "Vediamo con quanta violenza la natura possa agire. Noi contrasteremo questa violenza della natura, nel breve, ma anche nel medio e nel lungo periodo", ha aggiunto.

E mentre in Belgio si contano 27 morti, scatta l' emergenza maltempo in diverse parti dell'Austria, da ieri sferzata da fortissime piogge. Ed è allerta per il rischio inondazioni in diverse località lungo il Danubio. Colpite in particolare Salisburgo e il Tirolo, ma anche Vienna e la sua regione.

