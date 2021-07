Maltempo: morti in Germania e Belgio per piogge e inondazioni

Maltempo: morti in Germania e Belgio per piogge e inondazioni.

È di almeno 11 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania. Lo scrive la Bild on line. Sale a 70 anche il numero dei dispersi. La Germania occidentale è stata colpita da forti piogge e inondazioni che hanno trascinato via diverse case. inondazioni che stanno devastando in queste ore anche la provincia di Liegi, nell'Est del Belgio. Due le vittime.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: