Manchester: 3 morti, incluso l'attentatore, nell'attacco ad una sinagoga durante lo Yom Kippur

Si parla in genere di “lupo solitario”, in questi casi; soggetti fanatizzati, determinati a provocare il massimo spargimento di sangue con i pochi mezzi a disposizione. Così è stato a Manchester; nel giorno della festa ebraica dello Yom Kippur. Un individuo ha prima travolto con l'auto alcuni sventurati davanti ad una sinagoga ortodossa; per poi menare fendenti con un coltello contro chiunque gli capitasse a tiro. Sventata in extremis, pare, l'irruzione nel luogo di culto. Fra le 6 persone ferite due sono decedute poco dopo. Abbattuto dal fuoco della Polizia, invece, l'attentatore; che aveva addosso una cintura sospetta. Involucri fatti poi detonare dagli artificieri in modo controllato. A stretto giro l'arresto di due presunti complici del terrorista: il cui nome resta per ora coperto dal riserbo. Organizzazioni islamiche britanniche hanno espresso sdegno per l'attacco; ferma condanna anche da parte del Segretario ONU Guterres, e solidarietà alle famiglie colpite. Pure da parte di vari leader europei.

Sullo sfondo dell'episodio un clima di estrema polarizzazione nel Regno Unito, e proteste sempre più diffuse contro l'escalation israeliana a Gaza. Dove una popolazione allo stremo – fra operazioni di terra e bombardamenti - vive un'angosciosa incertezza riguardo le prospettive di pace.

Stando alla BBC l'ala militare di Hamas nella Striscia sarebbe contraria al piano elaborato dall'Amministrazione Trump; considerato evidentemente una sorta di resa. Orientati ad un via libera, invece – secondo media israeliani -, i negoziatori della fazione islamista; seppure orientati a sollecitare modifiche allo schema proposto: ad esempio sulla gradualità del ritiro delle IDF dalla Striscia, o in tema di garanzie di sicurezza. Prossimo alla scadenza, però, l'ultimatum della Casa Bianca.

Giunta già all'epilogo invece la vicenda della Global Sumud Flotilla. Ieri sera, dopo un primo warning della marina militare israeliana, il blitz: abbordati i velieri; fermati gli attivisti, inclusa Greta Thunberg. Nessuno avrebbe opposto resistenza; l'operazione si sarebbe conclusa in modo incruento con il trasferimento dei passeggeri nel porto di Ashdod, in vista del trasferimento nel penitenziario di Ketziot, nel Negev. Chi rifiuterà l'espulsione coatta verso l'Europa sarà processato da un tribunale speciale, hanno fatto sapere le autorità israeliane. “La provocazione è finita”, ha commentato – lapidario – il Ministero degli Esteri. Dalla Turchia, però, la notizia della partenza di 45 imbarcazioni per dare sostegno alla Flotilla.







