Manifestazione sul Pianello mentre i Talebani vogliono fermare fuga dal Paese

A San Marino una manifestazione su Piazza della Libertà a difesa delle donne e bambine afghane, proprio mentre a Palazzo c'è la sessione del Consiglio Grande e Generale. Con il sostegno dell'associazione Noi ci siamo, delle tre sigle sindacali e delle associazioni dei consumatori, l'evento è stato organizzato dall'Unione Donne Sammarinesi.









Intanto i talebani – tramite il proprio portavoce – hanno annunciato che non permetteranno più ai cittadini del Paese di raggiungere lo scalo di Kabul. “Abbiamo bisogno delle loro competenze”, ha dichiarato. E poi l'accusa, alle truppe statunitensi, di sparare sulla gente “quando c'è la calca” intorno all'aeroporto. Oggi riunione del G7, per discutere un eventuale slittamento del ritiro dei contingenti occidentali. Il presidente americano Biden, pur decidendo di rispettare la data del 31 agosto, ha chiesto al Pentagono di preparare “piani di emergenza” per prolungare la permanenza a Kabul, se necessario. Fissata, inoltre, dai leader del G7, una road map per condizionare un possibile dialogo con i talebani alla garanzia – da parte loro – di un “corridoio sicuro” a tutti coloro che vogliono lasciare il Paese anche dopo il 31 agosto.