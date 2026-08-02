L'OPERAZIONE Marina Militare italiana abborda petroliera della flotta ombra russa al largo di Pantelleria Sale a 5 vittime intanto il bilancio di un attentato in un ristorante italiano di Mosca. L'ambasciata della Russia accusa Kiev

Marina Militare italiana abborda petroliera della flotta ombra russa al largo di Pantelleria.

Una petroliera della cosiddetta ‘flotta ombra’ russa, usata da Mosca per vendere greggio nonostante i divieti occidentali, è stata intercettata e abbordata dalla nave della Marina italiana Thaon di Revel a ovest di Pantelleria. Si tratta della Toa Payoh, battente bandiera camerunense e soggetta a sanzioni europee. Il ministro della Difesa Crosetto: “Operazione che testimonia il contributo dell’Italia alla sicurezza del Mediterraneo”.

A Mosca intanto è salito a 5, compresa l’esecutrice, il bilancio delle vittime dell’attentato nel ristorante italiano Balzi Rossi. Tra di loro non ci sarebbe lo chef, Carmine Alfieri, secondo quanto riferisce l’ambasciata russa in Italia. Che accusa duramente Kiev: “Con questo attacco gli ucraini vogliono intimidire gli italiani”.

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