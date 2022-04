UCRAINA Mariupol in mano ai Russi. Putin ferma l'assalto all'acciaieria

Mariupol in mano ai Russi. Putin ferma l'assalto all'acciaieria.

I russi hanno preso Mariupol. Putin annulla l'assalto dell'acciaieria di Azovstal per risparmiare le vite dei truppe soldati. Ma 'non deve uscire una mosca', ordina. Biden scettico: 'non ci credo'. Zelensky ha offerto uno scambio di prigionieri russi e l'invio di alti funzionari a Mariupol per negoziare l'evacuazione di quasi 1.000 civili e 500 soldati feriti. Mosca, depongano le armi e usino i corridoi. I corridoi non ci sono, gli autobus non possono arrivare. Oltre mille corpi di civili negli obitori di kiev. Prosegue l'offensiva, bombardamenti su kharkiv. I premier spagnolo e danese a Kiev.

"Putin non vincerà ma in Ucraina, non riuscirà mai ad occuparla del tutto". Joe Biden firma un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev. Anche munizioni, artiglieria pesante, droni, cannoni howitzer. Gli Usa vieteranno i porti americani alle navi russe o legate al governo di Mosca secondo fonti Usa citate da media americani. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal alla Casa Bianca ha parlato con Biden. La Lettonia riconosce le atrocità di Mosca come genocidio.

La Lettonia ha riconosciuto le azioni della Russia in Ucraina come genocidio. "Il Parlamento lettone ha ufficialmente dichiarato genocidio le atrocità commesse dalle forze russe in Ucraina", ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkēvičs. Sempre oggi anche l'Estonia aveva riconosciuto ufficialmente le azioni della Russia in Ucraina come genocidio.

Negli obitori della regione di Kiev si trovano attualmente i corpi di oltre mille civili. Lo ha indicato all'Afp un responsabile ucraino. "1.020 corpi di civili, unicamente civili, sono (negli obitori) della regione di Kiev", ha detto la vice prima ministra Olga Stefanichyna parlando dalla città di Borodianka, a nord ovest di Kiev. Proprio nella città sono stati trovati altri nove cadaveri di civili, alcuni con "segni di tortura". Prosegue intanto l'offensiva russa: Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, è sotto intensi bombardamenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: