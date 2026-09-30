Marocco, svolta storica: Fatima Zahra Mansouri è la prima donna premier Per la prima volta nella storia del paese una donna guiderà il governo. Re Mohammed VI le ha affidato l’incarico di formare il nuovo esecutivo, dopo il successo elettorale del Partito dell’Autenticità e della Modernità

Marocco, svolta storica: Fatima Zahra Mansouri è la prima donna premier.

Il Marocco apre una nuova pagina della sua storia politica. Fatima Zahra Mansouri è stata incaricata di guidare il governo, diventando la prima donna a ricoprire il ruolo di premier nel Paese nordafricano. A conferirle l’incarico è stato re Mohammed VI, dopo il risultato ottenuto dal Partito dell’Autenticità e della Modernità (PAM) alle elezioni parlamentari del 23 settembre.

Avvocata e figura di primo piano della politica marocchina, Mansouri arriva alla guida dell’esecutivo dopo una lunga esperienza nelle istituzioni. Cinquant’anni, già ministra dell’Urbanistica e sindaca di Marrakech, nel corso degli anni si è affermata come uno dei volti più importanti del PAM, partito di cui è stata anche tra i fondatori. La sua carriera politica è legata in particolare a Marrakech. Nel 2009 Mansouri era già entrata nella storia diventando la prima donna a essere eletta sindaca della città, incarico che avrebbe poi assunto nuovamente dopo le elezioni del 2021.

Mansouri si troverà ad affrontare una fase particolarmente delicata per il Marocco. Tra i temi sul tavolo ci sono lo sviluppo economico, le politiche sociali e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, anche alla luce della forte astensione registrata alle urne. A questi dossier si aggiunge uno degli appuntamenti internazionali più importanti dei prossimi anni: i Mondiali di calcio del 2030, che il Marocco ospiterà insieme a Spagna e Portogallo.

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