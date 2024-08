Massacro a Solingen: si cerca un giovane, con sembianze del sud, barba e cappuccio

Tre morti e quattro feriti gravi ieri sera a Solingen, in Germania, durante una festa di paese. Un uomo ha colpito all'impazzata con un coltello in mezzo alla folla, prima di darsi alla fuga. Fermato un quindicenne che qualcuno ha sentito parlare in un colloquio sospetto con un'altra persona poco prima dell'attacco. Per gli inquirenti il movente non è chiaro ma la matrice terroristica non è esclusa. Prosegue dunque la caccia all'uomo che, stando ai video analizzati, avrebbe colpito direttamente alla gola. Gli investigatori hanno sostenuto che non sia ancora possibile divulgare l'identikit del ricercato, pur avendo ascoltato numerose testimonianze. Stando alla Bild, le forze dell'ordine cercherebbero un uomo fra i 20 e i 30 anni, alto fra 1.70 e 1,75. Le sembianze sarebbero quelle di una persona che proverrebbe dal sud, con struttura fisica sportiva, barba corta e folta, vestito di nero e con un cappuccio. Massima allerta, intanto, anche in Francia, dove in mattinata due auto sono esplose di fronte ad una sinagoga, nella città di Grand Motte. Un poliziotto è rimasto ferito. L'attentatore aveva con sé anche una pistola. E' quanto risulta dall'esame delle immagini della videosorveglianza La canna dell'arma si vede spuntare dalla bandiera palestinese che aveva legata alla vita. In testa, il fuggiasco aveva una "kefiah" rossa, tipico copricapo arabo.