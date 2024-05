ESTERI Massacro di civili a Rafah da parte di Israele: 45 morti e 180 feriti Le forze di difesa dello Stato ebraico annunciano di aver ucciso due alti comandanti di Hamas

Israele continua a bombardare Rafah nonostante venerdì la Corte internazionale di giustizia (ICJ), il più importante tribunale delle Nazioni Unite, abbia ordinato al Paese di fermare l’attacco alla città. Il ministero della Sanità di Hamas ha aggiornato il bilancio delle vittime. Il numero dei morti è salito a 45.

Una nuova strage su cui Hamas ha chiamato i palestinesi ad 'insorgere'. Le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di aver ucciso nel blitz 'due alti comandanti' dei miliziani. Ma il procuratore generale di Israele ha aperto un'inchiesta su quello che definisce un 'grave incidente'. Il blitz 'può ostacolare i negoziati' che dovevano riprendere domani al Cairo, secondo il Qatar. Dalla Giordania la condanna: "a Rafah crimini in violazione del diritto" e come l'Egitto, chiede alla Comunità internazionale di intervenire.

Madrid ha richiamato la sua ambasciatrice in Israele. "Non cadremo in nessuna provocazione che ci allontani dal nostro obiettivo, che è riconoscere domani lo Stato Palestinese e fare tutti gli sforzi possibili per ottenere un cessate il fuoco permanente e che porti alla pace definitiva nella regione", ha segnalato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, dopo la riunione con i colleghi di Irlanda e Norvegia, che domani procederanno al riconoscimento.

Dure le reazioni dall'Italia. 'Non è più giustificabile la violazione di diritti. Israele sta seminando odio che si ripercuoterà sui figli', dice il ministro della Difesa Crosetto. Per il ministro degli Esteri Tajani, 'Hamas attira Israele a Rafah in trappola mediatica. L'Italia è contraria all'operazione militare sulla città'.

Intensi combattimenti si sono verificati nelle ultime 24 ore nell'Ucraina orientale, soprattutto nei pressi della cittadine di Kupiansk e Pokrovsk. In tutto sono stati registrati 95 scontri armati. Lo scrive su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate ucraine facendo il punto sulla situazione dell'invasione russa. Nel dettaglio i russi hanno lanciato quattro attacchi missilistici sul territorio dell'Ucraina, utilizzando 14 missili, e 46 attacchi aerei con 69 aerei da combattimento. Inoltre hanno utilizzato 311 droni kamikaze. Rilevato anche un drone su una stazione di servizio in Russia, che ha causato un morto e 3 feriti. L'Italia frena sulla proposta di Stoltenberg di permette a Kiev l'uso di armi occidentali per colpire obiettivi in territorio russo.

