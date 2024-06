KIEV "Massiccio attacco russo" a Zaporizhzhia e Leopoli, danneggiate infrastrutture energetiche

Le forze armate russe hanno lanciato un attacco "massiccio" su infrastrutture energetiche nell'ovest e nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia.

"Alcuni impianti di Ukrenergo (operatore ucraino) nelle regioni di Zaporizhzhia e di Leopoli sono state danneggiati", ha aggiunto il ministro, precisando che due dipendenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Le forze russe hanno lanciato un attacco aereo, con missili e droni, su numerose regioni ucraine. Nell'oblast di Leopoli un missile ha colpito un'infrastruttura provocando un vasto incendio, come riporta il governatore Maksym Kozytskyi. Squadre di soccorso sono sul posto per contenere le fiamme. La notizia viene riportata dal Kiev Independent.

