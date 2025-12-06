TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:58 Europei vasca corta: Ceccon torna d'oro nei 100 dorso, a medaglia Busa e Quadarella 13:45 Translating Pram, parte da San Marino il progetto itinerante 13:45 Massiccio attacco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine 13:09 Problemi dei frontalieri, Afis: "Preoccupati per imposte e pensioni, facciamo fronte comune" 12:12 Un amore eterno per tre... 12:09 Ponte dell'Immacolata, San Marino fa il pieno 09:52 Eurovision 2026, l’Italia conferma la partecipazione dopo le polemiche sul caso Israele 09:39 Presunte truffe telefoniche, diverse segnalazioni da cittadini di chiamate sospette con prefisso 0549 08:45 Cane randagio segnalato per aggressività: recuperato e portato in canile 07:15 Pelle e freddo: i segreti del dermatologo dei vip per proteggerla in inverno e gli errori da non commettere
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Massiccio attacco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine

Kaja Kallas: "Gli Stati Uniti restano il principale alleato dell’Europa" e sulla nuova Strategia di Sicurezza Nazionale americana, giudicata critica verso le istituzioni europee ammette che “Alcune critiche sono vere”,

di Luca Salvatori
6 dic 2025
Massiccio attacco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine

La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco contro infrastrutture energetiche ucraine, impiegando missili ipersonici Kinzhal in risposta a quelli che Mosca definisce “attacchi terroristici” di Kiev. Secondo la Tass, i raid hanno colpito anche l’Ucraina occidentale, spingendo la Polonia a far decollare alcuni caccia in via precauzionale per monitorare il proprio spazio aereo. Nelle stesse ore, Mosca ha annunciato di aver abbattuto 116 droni ucraini diretti verso regioni russe. Mentre la tensione resta altissima sul campo, a Miami proseguono oggi i colloqui tra la delegazione ucraina e i rappresentanti statunitensi, con Washington e Kiev concordi sulla necessità che Mosca dimostri un impegno concreto verso la de-escalation. Sul fronte diplomatico, l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha ribadito dal Doha Forum che “gli Stati Uniti restano il principale alleato dell’Europa”, commentando la nuova Strategia di Sicurezza Nazionale americana, giudicata critica verso le istituzioni europee. “Alcune critiche sono vere”, ha ammesso, sottolineando però che “il principio resta: siamo alleati e dobbiamo rimanere uniti”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo