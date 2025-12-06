Massiccio attacco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine

La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco contro infrastrutture energetiche ucraine, impiegando missili ipersonici Kinzhal in risposta a quelli che Mosca definisce “attacchi terroristici” di Kiev. Secondo la Tass, i raid hanno colpito anche l’Ucraina occidentale, spingendo la Polonia a far decollare alcuni caccia in via precauzionale per monitorare il proprio spazio aereo. Nelle stesse ore, Mosca ha annunciato di aver abbattuto 116 droni ucraini diretti verso regioni russe. Mentre la tensione resta altissima sul campo, a Miami proseguono oggi i colloqui tra la delegazione ucraina e i rappresentanti statunitensi, con Washington e Kiev concordi sulla necessità che Mosca dimostri un impegno concreto verso la de-escalation. Sul fronte diplomatico, l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha ribadito dal Doha Forum che “gli Stati Uniti restano il principale alleato dell’Europa”, commentando la nuova Strategia di Sicurezza Nazionale americana, giudicata critica verso le istituzioni europee. “Alcune critiche sono vere”, ha ammesso, sottolineando però che “il principio resta: siamo alleati e dobbiamo rimanere uniti”.







