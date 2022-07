GUERRA Massimo Rocca: “sulla pelle dei curdi” il negoziato per l'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia Nel summit NATO di Madrid la Turchia aveva ritirato il veto. Sull'impatto di questa vicenda – da un punto di vista “valoriale” -, abbiamo sentito il blogger de “il Fatto Quotidiano”, già protagonista di una trasmissione radiofonica di culto

Massimo Rocca sottolinea come nell'accordo raggiunto a Madrid vi siano impegni, da parte di Svezia e Finlandia, contro i movimenti politici curdi e nei confronti dei rifugiati politici. La vicenda, osserva il giornalista, già Presidente dell'Associazione Stampa Romana, “ci riporta in qualche modo dal mondo dei valori - per cui l'Occidente dice che si starebbe battendo in Ucraina contro la Russia” -, al mondo della “realpolitik”.

E ciò anche alla luce del mutato scenario mediorientale, dove la minaccia fondamentalista in Siria ed Iraq “sembra svanita, almeno dal punto di vista degli europei”. “Quindi i curdi possono tornare ad essere quello che sono – continua Rocca, in passato protagonista della trasmissione radiofonica “Il Contropelo” -, cioè il più grande popolo al Mondo, 40 milioni di persone, senza Stato”.

Ascolta l'intervista telefonica al giornalista Massimo Rocca.

